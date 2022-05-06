Заместитель министра иностранных дел Японии посетил Тбилиси
Заместитель министра иностранных дел Японии Таро Хонда посетил Грузию 3-4 мая и встретился с министром экономики Леваном Давиташвили, министром здравоохранения Зурабом Азарашвили и заместителем министра иностранных дел Александром Хвтисиашвили.
На встрече 4 мая Таро Хонда и Леван Давиташвили обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних экономических отношений, в том числе в сферах торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций.
«Япония имеет большой потенциал с точки зрения осуществления инвестиций в Грузию», — сказал после встречи министр экономики Леван Давиташвили. «Мы будем работать с конкретными японскими компаниями в этом отношении», — добавил он, не вдаваясь в подробности.
По его словам, стороны также обсудили транзитные возможности Грузии, которые «становятся все более интересными для японских компаний для связи с Европой».
Со своей стороны в МИД Японии отметили, что стороны договорились содействовать сотрудничеству в усилиях по борьбе с изменением климата, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углерода.
4 мая заместитель министра иностранных дел Японии и министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили приняли участие в церемонии передачи Японским агентством международного сотрудничества Республиканской больнице новейшего медицинского оборудования стоимостью 1,8 миллиона долларов США.
Помощь направлена на расширение диагностических и лечебных возможностей клиники с соответствующим техническим оборудованием и соответствующей подготовкой персонала.
По сообщению МИД Грузии, ранее 4 мая японский дипломат и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили говорили о сложной обстановке с точки зрения безопасности в регионе и мире.
В беседе со своим грузинским коллегой Таро Хонда осудил российскую агрессию против Украины, заверил Грузию в ее поддержке суверенитета и территориальной целостности со стороны Японии и заявил, что Токио продолжит помогать Грузии в развитии.
Министерство иностранных дел Японии сообщило, что в тот же день японский дипломат встретился с местными бизнесменами, подчеркнув, что углубление отношений с Японией является перспективным вариантом, поскольку грузинские компании начали находить новые рынки после вторжения России в Украину.
Таро Хонда прибыл в Тбилиси из Еревана и уехал в Баку после завершения своего визита в Грузию.
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