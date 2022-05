Заместитель министра иностранных дел Японии посетил Тбилиси

Заместитель министра иностранных дел Японии Таро Хонда посетил Грузию 3-4 мая и встретился с министром экономики Леваном Давиташвили, министром здравоохранения Зурабом Азарашвили и заместителем министра иностранных дел Александром Хвтисиашвили.

На встрече 4 мая Таро Хонда и Леван Давиташвили обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних экономических отношений, в том числе в сферах торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций.

«Япония имеет большой потенциал с точки зрения осуществления инвестиций в Грузию», — сказал после встречи министр экономики Леван Давиташвили. «Мы будем работать с конкретными японскими компаниями в этом отношении», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

По его словам, стороны также обсудили транзитные возможности Грузии, которые «становятся все более интересными для японских компаний для связи с Европой».

Со своей стороны в МИД Японии отметили, что стороны договорились содействовать сотрудничеству в усилиях по борьбе с изменением климата, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углерода.

4 мая заместитель министра иностранных дел Японии и министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили приняли участие в церемонии передачи Японским агентством международного сотрудничества Республиканской больнице новейшего медицинского оборудования стоимостью 1,8 миллиона долларов США.

Помощь направлена ​​на расширение диагностических и лечебных возможностей клиники с соответствующим техническим оборудованием и соответствующей подготовкой персонала.

По сообщению МИД Грузии, ранее 4 мая японский дипломат и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили говорили о сложной обстановке с точки зрения безопасности в регионе и мире.

В беседе со своим грузинским коллегой Таро Хонда осудил российскую агрессию против Украины, заверил Грузию в ее поддержке суверенитета и территориальной целостности со стороны Японии и заявил, что Токио продолжит помогать Грузии в развитии.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что в тот же день японский дипломат встретился с местными бизнесменами, подчеркнув, что углубление отношений с Японией является перспективным вариантом, поскольку грузинские компании начали находить новые рынки после вторжения России в Украину.

Таро Хонда прибыл в Тбилиси из Еревана и уехал в Баку после завершения своего визита в Грузию.

