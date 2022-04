Новый посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Исландии и королеве Дании

Новый посол Грузии в Королевстве Дании и Республике Исландия Ната Менабде 27 апреля вручила верительные грамоты президенту Исландии Гуни Йоханнессон, а 8 марта – королеве Дании Маргрете II.

После встречи с новым послом президент Исландии написал в Twitter, что они обсудили «международную солидарность с Украиной, 30 лет дипломатических отношений и расширение возможностей для будущего сотрудничества, в частности, в сфере гидроэнергетики».

В то же время, по сообщению Посольства Грузии в Дании, грузинский дипломат и королева Маргрете говорили об углублении культурного и научного сотрудничества между двумя странами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала назначение Менабде послом 22 октября 2021 года, на второй день после ее выдвижения правительством.

Новый посол в Дании и Исландии Ната Менабде ранее работала во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возглавляла ее офис в ООН с 2015 по 2021 год. Ранее, с 2010 по 2015 год, она возглавляла офис ВОЗ в Индии, а с 2004 по 2010 год была директором Европейского регионального бюро ВОЗ.

Что касается образования, Менабде имеет докторскую степень в области фармакологии и степень магистра в области фармации.

Менабде сменила Гиги Гигиадзе, у которого возникли разногласия с правительством Грузинской мечты после выражения полной поддержки Ивери Мелашвили, арестованного по делу о «передаче части территории страны Азербайджану». После истечения срока полномочий посла в начале 2021 года Гигиадзе продолжил работу в Центре исследований экономической политики.

