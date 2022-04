Джеймс Аппатурай выступил в парламентском Комитете по обороне и безопасности

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по современным вызовам безопасности Джеймс Аппатурай выступил на встрече в Комитете по обороне и безопасности Парламента Грузии, где говорил о вопросах кибербезопасности и энергетической безопасности.

Выступая на брифинге после встречи за закрытыми дверями, Аппатурай заявил, что альянс решил сделать больше для Грузии и других партнеров в Европе, поскольку война России против Украины «фундаментально изменила карту безопасности» на континенте «на длительное время».

«Кибератака была частью атаки России на Украину до и во время боевых действий», — заявил он, добавив, что для Грузии и каждого государства-члена НАТО крайне важно усилить свою кибербезопасность.

Джеймс Аппатурай также сказал, что у альянса есть некоторые идеи для страны, чтобы она могла усилить свою безопасность в этом отношении, а также в контексте гибридных атак и скоординированной дезинформации.

Что касается энергетической безопасности, он подчеркнул, что роль Грузии в снабжении Европы «стала еще более важной» после того, как европейские страны отказались от поставок из России.

В этом контексте он подчеркнул важность сотрудничества с Грузией, чтобы помочь стране лучше подготовить свою энергетическую инфраструктуру к кибератакам или физическим атакам.

Заместитель помощника генерального секретаря выразил надежду, что на Мадридском саммите у НАТО будут «очень конкретные идеи» по оказанию помощи Грузии.

По его словам, он ожидает, что на саммите в Мадриде в июне союзники подтвердят, что дверь в НАТО остается для Грузии открытой.

Однако Аппатурай также отметил, что государства-союзники хотят видеть в Грузии дальнейшие реформы, менее поляризованную политическую среду и совместную работу власти и оппозиции.

