В Абхазии растут цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в оккупированной Абхазии вырастут почти вдвое с 1 июля 2022 года. Цены, которые дифференцированы по 10 категориям потребителей, будут повышаться ежегодно до 2026 года.

Удваивая цены, абхазские власти, вероятно, планируют сократить чрезмерное потребление электроэнергии, которое в последние годы приводило к частым отключениям электроэнергии и введению графиков поставок.

Энергосистема Абхазии полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Остальная Грузия также потребляет электроэнергию от Ингури ГЭС.

По соглашению, достигнутому между Тбилиси и Сухуми в 1997 году, регион потребляет 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Однако в последние годы потребление электроэнергии в Абхазии значительно превышает согласованные квоты.

Дешевая электроэнергия, вырабатываемая Ингури ГЭС, побудила регион потреблять больше — по крайней мере, из-за производства криптовалюты, чем это было возможно. В 2020 году потребление электроэнергии на душу населения в Абхазии было в 3,3 раза выше, чем в остальной Грузии.

В таблице ниже представлены цены на 1 кВтч электроэнергии в российских рублях для разных категорий:

Категриии 2022 2023 2024 2025 2026 Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях без счетчиков 0.9 1.3 1.8 2.2 2.7 Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях — в пределах социальной нормы 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования 0.8 1.3 1.7 2.2 2.7 Объекты электрифицированного ЖД транспорта и аэропорт Сухуми 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 Предприятия и организации ЖКХ в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 Юридические лица и И.П. 1.4 2.0 2.6 3.2 3.8 Госорганы и бюджетные учреждения, в том числе объекты МО и ФСБ России на территории Абхазии 1.5 2.1 2.6 3.2 3.8 Госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств местного бюджета 1.2 1.9 2.5 3.1 3.8 Объекты электрифицировнного городского транспорта 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 Потребители, не являющиеся резидентами Абхазии 1.8 2.5 3.1 3.8 4.4 Потребители, осуществляющие добычу криптовалют 3.6 3.8 4.0 4.2 4.7

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)