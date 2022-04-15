В Абхазии растут цены на электроэнергию
Цены на электроэнергию в оккупированной Абхазии вырастут почти вдвое с 1 июля 2022 года. Цены, которые дифференцированы по 10 категориям потребителей, будут повышаться ежегодно до 2026 года.
Удваивая цены, абхазские власти, вероятно, планируют сократить чрезмерное потребление электроэнергии, которое в последние годы приводило к частым отключениям электроэнергии и введению графиков поставок.
Энергосистема Абхазии полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Остальная Грузия также потребляет электроэнергию от Ингури ГЭС.
По соглашению, достигнутому между Тбилиси и Сухуми в 1997 году, регион потребляет 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Однако в последние годы потребление электроэнергии в Абхазии значительно превышает согласованные квоты.
Дешевая электроэнергия, вырабатываемая Ингури ГЭС, побудила регион потреблять больше — по крайней мере, из-за производства криптовалюты, чем это было возможно. В 2020 году потребление электроэнергии на душу населения в Абхазии было в 3,3 раза выше, чем в остальной Грузии.
В таблице ниже представлены цены на 1 кВтч электроэнергии в российских рублях для разных категорий:
|Категриии
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях без счетчиков
|0.9
|1.3
|1.8
|2.2
|2.7
|Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях — в пределах социальной нормы
|0.7
|1.0
|1.4
|1.7
|2.0
|Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования
|0.8
|1.3
|1.7
|2.2
|2.7
|Объекты электрифицированного ЖД транспорта и аэропорт Сухуми
|0.7
|1.2
|1.7
|2.2
|2.7
|Предприятия и организации ЖКХ в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение
|0.7
|1.2
|1.7
|2.2
|2.7
|Юридические лица и И.П.
|1.4
|2.0
|2.6
|3.2
|3.8
|Госорганы и бюджетные учреждения, в том числе объекты МО и ФСБ России на территории Абхазии
|1.5
|2.1
|2.6
|3.2
|3.8
|Госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств местного бюджета
|1.2
|1.9
|2.5
|3.1
|3.8
|Объекты электрифицировнного городского транспорта
|0.4
|0.7
|1.0
|1.3
|1.6
|Потребители, не являющиеся резидентами Абхазии
|1.8
|2.5
|3.1
|3.8
|4.4
|Потребители, осуществляющие добычу криптовалют
|3.6
|3.8
|4.0
|4.2
|4.7
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)