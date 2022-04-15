Плотина на реке Ингури, фото: euneighbours.eu
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В Абхазии растут цены на электроэнергию

15/04/2022 - 15:02
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Цены на электроэнергию в оккупированной Абхазии вырастут почти вдвое с 1 июля 2022 года. Цены, которые дифференцированы по 10 категориям потребителей, будут повышаться ежегодно до 2026 года.

Удваивая цены, абхазские власти, вероятно, планируют сократить чрезмерное потребление электроэнергии, которое в последние годы приводило к частым отключениям электроэнергии и введению графиков поставок.

Энергосистема Абхазии полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Остальная Грузия также потребляет электроэнергию от Ингури ГЭС.

По соглашению, достигнутому между Тбилиси и Сухуми в 1997 году, регион потребляет 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Однако в последние годы потребление электроэнергии в Абхазии значительно превышает согласованные квоты.

Дешевая электроэнергия, вырабатываемая Ингури ГЭС, побудила регион потреблять больше — по крайней мере, из-за производства криптовалюты, чем это было возможно. В 2020 году потребление электроэнергии на душу населения в Абхазии было в 3,3 раза выше, чем в остальной Грузии.

В таблице ниже представлены цены на 1 кВтч электроэнергии в российских рублях для разных категорий:

Категриии20222023202420252026
Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях без счетчиков0.91.31.82.22.7
Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях — в пределах социальной нормы0.71.01.41.72.0
Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования0.81.31.72.22.7
Объекты электрифицированного ЖД транспорта и аэропорт Сухуми0.71.21.72.22.7
Предприятия и организации ЖКХ в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение0.71.21.72.22.7
Юридические лица и И.П.1.42.02.63.23.8
Госорганы и бюджетные учреждения, в том числе объекты МО и ФСБ России на территории Абхазии1.52.12.63.23.8
Госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств местного бюджета1.21.92.53.13.8
Объекты электрифицировнного городского транспорта0.40.71.01.31.6
Потребители, не являющиеся резидентами Абхазии1.82.53.13.84.4
Потребители, осуществляющие добычу криптовалют3.63.84.04.24.7

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15/04/2022 - 15:02
3 1 minute read

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