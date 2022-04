В оккупированной Абхазии избран новый председатель «парламента»

«Парламент» нового созыва оккупированной Абхазии провел сегодня свое первое заседание и избрал новым спикером 32-летнего Лашу Ашуба.

Кандидатуру Ашуба единогласно поддержали 33 «депутата» в результате тайного голосования. «Законодательный орган» Абхазии состоит из 35 депутатов, но для избрания двух «депутатов» придется провести повторные выборы.

Ашуба, наряду с Темуром Берия, Астамуром Аршба, Алхасом Хагба, Венори Бебия, Левоном Галустяном и Ашотом Минасяном, входят в число семи «депутатов», которые сохранили свои мандаты с «парламента» предыдущего созыва 2017-2022 гг.

Отец Лаши Ашуба, Нугзар Ашуба, также был «спикером парламента» с 2002 по 2012 год.

