Британские депутаты встретились с премьер-министром и депутатами Грузии

Двухпартийная делегация Палаты общин Соединенного Королевства во главе с депутатом Джонатаном Джаногли 5 апреля встретилась в Тбилиси с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а также с представителями правящей и оппозиционной партий.

В состав британской делегации также входили члены Палаты общин — Джеффри Клифтон Браун, Джудит Камминс, Тимоти Лоутон, Джессика Морден и Марк Паус.

В ходе встречи с премьер-министром стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами, реформу судебной и избирательной систем Грузии, а также войну России против Украины.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили акцентировал внимание на «важной роли международного сообщества, в том числе Соединенного Королевства, в обеспечении безопасности в регионе, особенно на восточном фланге Европы». Он отметил, что в свете нынешних вызовов тесное сотрудничество в сфере безопасности между Великобританией и Грузией приобретает особую актуальность.

В тот же день Джонатан Джаногли провел расширенную встречу с председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе. Стороны акцентировали внимание на ситуации с безопасностью в регионе и на агрессии России против Украины.

«Мы говорили о текущих событиях на Украине и позиции Грузии по этому поводу — какое влияние это событие может иметь на Грузию», — сказал после встречи Ираклий Кобахидзе.

На вопрос журналистов, были ли переговоры посвящены международным санкциям против России, Кобахидзе сказал: «мы четко разъясняем всем, на чем основывалось это конкретное решение, и наши партнеры очень хорошо понимают, каковы риски для Грузии в связи с санкциями».

Парламентская делегация Великобритании также встретилась с депутатами от оппозиции, в том числе с Хатией Деканоидзе от Единого национального движения, Давидом Усупашвили от Лело, Теоной Акубардия от Стратегия Агмешебели», Леваном Иоселиани от партии Граждане и Придоном Инджия от Европейских социалистов.

Вице-спикер парламента Леван Иоселиани заявил после встречи, что британских депутатов интересует мнение оппозиции о качестве демократии в Грузии. По его словам, депутаты от оппозиции подчеркнули важность судебной реформы и перераспределения власти в Парламенте.

После встреч в Тбилиси Джаногли написал в Твиттере, что «рядом с Россией и Украиной, в трудном соседстве, сейчас хорошее время, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Грузии и наши общие сильные демократические ценности».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)