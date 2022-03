Доклад «Международной прозрачности» об упрощенных закупках во время пандемии

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» сегодня опубликовала доклад об упрощенных государственных закупках и коррупционных рисках во время пандемии.

По заявлению организации, в период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года бюджетными организациями посредством упрощенных госзакупок заключено до 21 тысячи крупных контрактов на общую сумму до 1,7 миллиарда лари.

По данным «Международной прозрачности», 1,2 миллиарда лари было потрачено на «мероприятия государственной и общественной важности и неотложной необходимости». 715 миллионов лари составили расходы, вызванные Ковид-19.

486 миллионов лари было потрачено на медицинские услуги посредством упрощенных закупок; 276 миллионов лари на закупку строительных услуг; 152 миллиона лари на аренду гостиниц в качестве карантинных помещений и «Ковид-гостиниц».

Наибольшую сумму денег от поставщиков медицинских услуг — 44 миллиона лари получило АО «Госпитали Эвекс», за которым следует «Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе» с 28 млн лари.

При этом наибольшую сумму денег — 355 млн лари по упрощенным закупкам потратило ЮЛПП «Национальное агентство здравоохранения».

Коррупционные риски

По данным «Международной прозрачности», контракты на 156 миллионов лари из 1,7 млрд лари, предназначенных для упрощенных закупок, были получены донорами Грузинской мечты и поддержанного ею кандидата в президенты Саломе Зурабишвили.

«156 миллионов лари распределены между 210 компаниями и 11 физическими лицами, которые в 2013-2021 годах напрямую или через связанных лиц пожертвовали Грузинской мечте в общей сложности более 14 миллионов лари, в том числе до 5 миллионов лари после начала пандемии», — говорится в докладе.

Согласно документу, доля контрактов, полученных донорами правящей партии, составила до 17% в закупках с частными компаниями, без каких-либо затрат, непосредственно связанных с пандемией.

В то же время 192 вновь созданных компании (менее чем через 6 месяцев после регистрации) получили контракты на сумму 19 млн лари путем прямых закупок.

С 22 из них контракты были подписаны в течение 10 дней с момента их создания. Например, с компанией «Ди Джи Эл» «Компания управления урожаем» оформила контракт на сумму 900 000 лари в течение 6 дней после ее создания.

Согласно докладу, подписанием контрактов с недавно созданными компаниями занимаются в основном местные муниципалитеты.

«Участие в государственных закупках компаний новичков, особенно в упрощенных закупках, повышает риск коррупции и вызывает вопросы о качестве товаров или услуг», — говорится в документе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)