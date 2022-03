Ираклий Гарибашвили о партнерстве США и Грузии

Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между США и Грузией, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «отношения между Грузией и США сегодня крепче, чем когда-либо».

«С того дня (с момента признания США независимости Грузии) Соединенные Штаты поддерживают нас, грузинский народ, как самого верного партнера и надежного друга», — сказал он 24 марта.

Премьер-министр подчеркнул, что «мы и впредь будем поддерживать нашего самого важного друга и стратегического партнера — Соединенные Штаты».

«Вместе мы можем защитить демократию и свободу во всем мире. Спасибо за ваш огромный вклад в наше партнерство», — добавил он.

«Несмотря на то, что географически нас разделяет огромное расстояние, нас объединяют крепкие связи и общие ценности», — сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия продолжает укреплять отношения с Соединенными Штатами, для чего она тесно сотрудничает, «будь то на поле боя в отдаленных регионах или в рамках усилий моей страны по укреплению демократических институтов, обороноспособности и экономического роста».

«Наша дружба основана на общих ценностях и общих интересах. Мы привержены дальнейшему углублению прочного партнерства во всех сферах сотрудничества между нашими странами», — сказал Ираклий Гарибашвили.

«Грузия — верный друг и надежный союзник Соединенных Штатов в нашем регионе и за его пределами», — добавил он.

По словам главы правительства, в последующие годы «нашей целью является углублении интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры на основе ценностей и еще большем укреплении наших демократических институтов и верховенства закона».

Как заявил Ираклий Гарибашвили, благодаря поддержке и существенной помощи со стороны США «Грузия сегодня представляет собой процветающую демократию с открытой и эффективной экономикой, которая твердо шагает по пути европейской и евроатлантической интеграции».

Премьер-министр также подчеркнул, что с момента создания миссии USAID в Грузии организация выделила Грузии и грузинскому народу более 1,8 миллиарда долларов США.

В мероприятии, состоявшемся во Дворце государственных церемоний (бывший Президентский дворец), также приняли участие вице-премьер и министр иностранных дел Давид Залкалиани; посол США в Грузии Келли Дегнан и заместитель администратора USAID Изабель Коулман.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)