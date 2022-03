Строящаяся нефтебаза в Абхазии вызвала опасения по поводу экологии

Строящаяся нефтебаза у реки Бзыбь в Гагрском районе оккупированной Абхазии вызвала опасения по поводу экологии.

Общественность узнала о нефтебазе после того, как 18 марта в местный Telegram-канал просочилась информация о том, что строительная компания не изучила воздействие проекта на окружающую среду.

Утечка информации вызвала резкую критику со стороны общественности за секретность вопроса и предполагаемое пренебрежительное отношение к окружающей среде.

«Очень надеюсь… ну очень сильно надеюсь, что это дезинформация. Или вы сами себе роете могилу или вы окончательно свихнулись, господа «хорошие», — написала в Facebook абхазская активистка Асида Кортуа.

«Все, что касается темы нефти, очень важно. У нас уникальная экосистема, горы, море, это – единственный ресурс, который у нас сегодня реально есть, и он должен сохраниться», — сказала она «Эхо Кавказа» 21 марта.

Она выразила сомнения, что проект принесет пользу обществу, заявив, что «все, что происходит (в регионе), уходит в частную собственность кого-либо из вышестоящих».

Нефтебазу строит местная компания Bzyb Terminal под надзором турецкой инспекционной и контрольной компании PGM. По данным абхазского телевидения, последняя также сотрудничает с российскими подрядчиками.

Проект предусматривает строительство 16 складских объектов для хранения нефти для абхазской компании «Апсны Ойл». Однако, по словам руководства компании, услугами нефтебазы воспользуются и другие компании.

В беседе с абхазским телевидением директор Бзыбского терминала Беслан Блабба опроверг утверждения о том, что в этом районе строится нефтеперерабатывающий завод, пояснив, что компания строит не более чем склады.

Он отметил, что местные жители не против проводимых работ, добавив, что проект также поможет развитию местной инфраструктуры, в том числе в части дорог, электроснабжения и пожарной безопасности.

Однако Асида Кортуа считает иначе. По ее словам, абхазское телевидение в сюжете избегало задавать сложные вопросы о том, что волнует общественность.

Какую угрозу может представлять нефтебаза для окружающей среды, какой тип загрязнения она может вызвать? Можно ли построить ее именно там, где река впадает в море? Ответов на эти вопросы мы не слышали, — сказала активистка.

По словам Асиды Кортуа, информация о таком проекте, как нефтебаза, должна быть общедоступной с самого начала. Она также подчеркнула необходимость проведения консультаций с общественностью, в том числе с экологами, по поводу планируемого строительства.

Как заявил «Эхо Кавказа» председатель «Госкомэкологии» Абхазии Савелий Читанава, авторы проекта строительства нефтебазы к ним не обращались и никаких разрешений на ее строительство экологи не выдавали.

Однако он пояснил, что строительство ведется на территории бывшей промбазы и единственное, что там изменилось, это «характер работ».

Отметив, что компания должна будет связаться с ними для получения заключения комитета, Читанава сообщил, что строительная площадка находится в 500 метрах от берега реки и «в общем, особой катастрофы там нет».

«Председатель парламентского комитета по аграрной политике» Астамур Тарба сообщил «Эхо Кавказа», что он и его коллеги узнали о строительстве из социальных сетей.

По его словам, для проведения работ компании не требуется разрешение законодательного органа. Однако он выразил обеспокоенность тем, что строительство ведется вблизи реки. «Будем заниматься и изучим все материалы», — добавил он.

