В Грузию ввезли лекарство от Ковид-19 «Паксловид»

В Грузию завезен препарат от Ковид-19 «Паксловид». Об этом 22 марта сообщило Министерство Грузии по делам ВПЛ с оккупированных, труда, здравоохранения и социальной защиты.

По заявлению Министерства здравоохранения, Грузия является первой страной в регионе, в которую поступил препарат. Больных Ковидом будут лечить указанным препаратом бесплатно.

Препарат создан американской компанией «Пфайзер». «Паксловид» был признан Агентством по продовольствию и медикаментам США (FDA), а также Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Лечение «Паксловидом» следует начинать на ранней стадии подтверждения вируса. Лечение снижает риск госпитализации и защищает пациента до 90% от осложнений заболевания. Курс лечения длится 5 дней.

По данным Министерства здравоохранения, препаратом будут лечить больных легкой и средней степени тяжести, которые относятся к группе высокого риска обострения, например, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и др.

Препарат будет назначаться семейным врачом пациента. Возможна доставка лекарств на дом.

