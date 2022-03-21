Министерство Грузии по вопросам образования, науки, культуры и спорта
Новости

Грузинские школы принимают украинских учеников в упрощенном порядке

21/03/2022 - 09:25
19 Less than a minute

По сообщению Министерства образования Грузии, упрощены правила зачисления в грузинские школы для украинских школьников, которые не могут продолжить обучение на родине из-за войны.

Утром 19 марта министерство сообщило, что 38 украинских учеников уже зачислены в школы Тбилиси и регионов Грузии. Желание продолжить обучение в грузинских школах для своих детей изъявили родители 72 украинских школьников.

Украинские дети смогут учиться в государственных и частных школах как на грузинском, так и на других языках.

В то же время, по заявлению Министерства образования, психологи Службы мандатариев оказывают психосоциальную поддержку детям из Украины.

Обычно, согласно действующим правилам, учащийся, желающий продолжить обучение в грузинских школах, обязан подтвердить полученное в своей стране образование в Национальном центре развития качества образования Грузии и представить различные виды документов. Украинские дети освобождены от этих обязательств.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
21/03/2022 - 09:25
19 Less than a minute

მსგავსი/Related

Гомелаури: Отказ в допуске журналиста «Дождя» в Грузию не был «политическим заказом»

18/03/2022 - 18:06

Спор между оппозицией и правящей командой по поводу возможного обращения Зеленского к Парламенту Грузии

18/03/2022 - 17:54

НПО Грузии подготовили план членства в ЕС из 10 пунктов

18/03/2022 - 15:55

Послы Германии и США обсудили позицию Грузии по поводу санкций против России

17/03/2022 - 20:30
Back to top button