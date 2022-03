Грузинские школы принимают украинских учеников в упрощенном порядке

По сообщению Министерства образования Грузии, упрощены правила зачисления в грузинские школы для украинских школьников, которые не могут продолжить обучение на родине из-за войны.

Утром 19 марта министерство сообщило, что 38 украинских учеников уже зачислены в школы Тбилиси и регионов Грузии. Желание продолжить обучение в грузинских школах для своих детей изъявили родители 72 украинских школьников.

Украинские дети смогут учиться в государственных и частных школах как на грузинском, так и на других языках.

В то же время, по заявлению Министерства образования, психологи Службы мандатариев оказывают психосоциальную поддержку детям из Украины.

Обычно, согласно действующим правилам, учащийся, желающий продолжить обучение в грузинских школах, обязан подтвердить полученное в своей стране образование в Национальном центре развития качества образования Грузии и представить различные виды документов. Украинские дети освобождены от этих обязательств.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)