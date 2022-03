Парламент Грузии единогласно принял Резолюцию об интеграции Грузии в ЕС

Парламент Грузии 15 марта единогласно принял Резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз 111 голосами, против не голосовал никто.

Документ поддержали депутаты правящей Грузинской мечты, оппозиционных партий Единое национальное движение, За Грузию, Лело, «Граждане», Новый политический центр — Гирчи и Европейские социалисты.

Примерно за две недели до принятия резолюции, 3 марта, Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС.

Парламентская резолюция призывает правительство Грузии активизировать свои усилия по европейской интеграции Грузии и реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, чтобы Грузия могла должным образом подготовиться к членству в ЕС.

В резолюции также содержится призыв к правительству активно участвовать в реализации проектов с ЕС и странами-партнерами, которые будут углублять транспортные связи Грузии как с ЕС, так и со странами-партнерами, включая развитие транспортных связей между странами Черноморского региона.

В документе содержится призыв к исполнительной власти Грузии и ЕС содействовать участию Грузии в программах и агентствах ЕС, а также ускоренной интеграции Грузии в общее экономическое пространство ЕС.

Резолюция также призывает правительство содействовать «беспрепятственному» функционированию безвизового режима и помочь гражданам Грузии в легальном трудоустройстве в ЕС.

Документ также призывает государства-члены и институты ЕС «предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в ЕС».

Он также призвал Европейский союз обеспечить, чтобы решение Совета ЕС по внешним связям от 2020 г. о введении режима глобальных санкций ЕС за нарушения прав человека было распространено на лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии.

Согласно документу, такой шаг поможет положить конец нарушениям прав человека и незаконным задержаниям граждан на этих территориях.

Резолюция призывает ЕС содействовать миру и стабильности в Грузии и активизировать свои усилия по полному контролю за выполнением Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года в соответствии с мандатом Миссии наблюдателей ЕС, чтобы получить доступ к оккупированным территориям Грузии.

В документе говорится, что с момента восстановления независимости интеграция в ЕС была для Грузии «движущей силой демократического развития и экономических преобразований, а также главным приоритетом внешней политики».

В резолюции подчеркивается, что Грузия «остается верным союзником Евросоюза и опорой демократии в регионе».

