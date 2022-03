«Суд» оккупированной Абхазии отменил решение о продаже Беслетской ГЭС

«Верховный суд» оккупированной Абхазии аннулировал приватизацию построенной в 1908 году Беслетской ГЭС, которая находится во владении оппозиционного политика, новоизбранного депутата Кана Кварчия. Стороны могут обжаловать решение в Кассационную коллегию по административным делам.

11 марта «суд» удовлетворил «ходатайство» прокуратуры, которая заявляла, что принятые предыдущим «Кабинетом министров» в марте и апреле 2020 года нормативные акты, позволяющие приватизировать старейшую в регионе ГЭС, нарушают законы Абхазии о культурном наследии и электроэнергетике.

«Суд» аннулировал два постановления «Кабинета министров», изданные в марте и апреле 2020 года — одно о Беслетской ГЭС и другое о включении ГЭС в список объектов, подлежащих приватизации. Кроме того, «суд» отменил принятый «Законодательным собранием» нормативный акт, которым утвержден перечень объектов в июне 2020 года.

В распространенном в декабре заявлении «прокуратура» заявила, что «объект, находящийся в государственном владении» со статусом историко-культурного наследия был незаконно продан без согласия «парламента» Абхазии. Однако «суд» отменил также и решение «парламента», которого, как заявила «прокуратура», не существовало.

Неизвестно, по какой причине «суд» отменил решение депутатов о приватизации.

В декабре, когда произошел очередной раскол между властью и оппозицией в оккупированной Абхазии, председатель оппозиционной группы «Аидгылара» Кан Кварчия, купивший ГЭС за 4 млн рублей, обвинил «прокуроров» в «выполнении политических заказов».

По словам Кварчия, при покупке исторического памятника он прошел все правовые процедуры и что объявление о конкурсе было публичным, информация также была распространена в СМИ.

