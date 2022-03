Суд оправдал Гиги Угулава по делу об избиении дзюдоиста

Тбилисский городской суд 9 марта признал невиновным оппозиционного политика, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава по делу об инциденте в аэропорту в 2019 году, в котором его обвинили в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили.

Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту утром 11 декабря 2019 года, когда, по словам Гиги Угулава, он направлялся в Ларнаку вместе с другим оппозиционным политиком Гокой Габашвили для изучения прошлой деятельности лидера Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Тогда Гока Габашвили заявил, что на них напали «орки Иванишвили».

Сегодня судья Бадри Кочламазашвили пояснил, что для определения того, какая из версий, представленных сторонами в ходе рассмотрения дела, является реальной, требует дополнительных доказательств, что не было представлено суду, поэтому принято решение в пользу Гиги Угулава.

Сам Гиги Угулава не согласился с доводами судьи и сказал: «он мог изъять записи с камер, но не сделал этого».

«Я считаю, что это никакое не торжество справедливости», — сказал он журналистам, подчеркнув, что из-за «резонансности» и «абсурдности» дела, этим решением судья просто «защитил себя».

Сегодня суд признал виновным по тому же делу сопровождавшего Гавашелишвили Давида Паркадзе, которого следствие обвиняло в избиении Гоки Габашвили и оштрафовал его. По сообщению СМИ, на основании процессуального соглашения с него сняли судимость.

«Civil Georgia» пытается выяснить в суде размер наложенного на Паркадзе штрафа. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Прокуратура возбудила против Гиги Угулава обвинение по статье 126 УК Грузии 11 декабря 2019 года. 12 декабря Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в его отношении выплату залога в размере 2000 лари и обязал передать следственному органу удостоверение личности и паспорт. Это обязательство в отношении Угулава было отменено судом 9 марта 2020 года, также был снят залог.

