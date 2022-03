Президент Зурабишвили критикует МИД Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике МИД своей страны за то, что среди шагов, предпринятых Грузией в поддержку Украины, министерство назвало вывешивание государственного флага Украины на здании Президентского дворца.

«Поддержка президента Грузии выражается не в вывешивании флагов, а в четких заявлениях!» — написала вчера президент в Facebook.

«Присутствие сегодня (президента Грузии) в Париже и Брюсселе служит именно этому!» — добавила она.

Ранее МИД Грузии также разместил в Facebook фотографию, на которой перечислены шаги Грузии, предпринятые в поддержку Украины. Этому предшествовал 1 марта отзыв Киевом посла Украины из Тбилиси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии заняло «аморальную позицию», отказав в приеме чартерного рейса и отказав добровольцам в отправке в Украину, а также отказавшись от присоединения к санкциями против России.

Помимо вывешивания флага на Президентском дворце, Министерство иностранных дел также называет выделение 1 млн лари на гуманитарную помощь для Украины, создание круглосуточной горячей линии для украинских туристов, а также подсветку Тбилисской телебашни и Батумского стадиона в цветах украинского флага.

