Грузия поддержала приостановку прав представительства России в Совете Европы

Комитет министров Совета Европы приостановил право России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее СЕ из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

По сообщениям грузинских СМИ, МИД Грузии подтвердил, что Грузия была среди 42 стран, поддержавших приостановку прав России. Всего в голосовании приняли участие 47 стран.

В пресс-релизе Совета Европы говорится, что приостановка является не окончательной, а временной мерой, оставляющей каналы коммунинкации открытыми.

Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

В то же время избранный Россией судья Европейского суда по правам человека остается членом суда, и суд продолжит рассматривать и выносить решения по искам против России.

