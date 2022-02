Прошел 101 год со дня захвата Тбилиси Советской Россией

25 февраля по случаю 101-й годовщины захвата столицы Грузии Советской Красной Армией и начала советской оккупации на административных зданиях Грузии приспущены Государственные Флаги.

11-я Красная Армия Советской России вторглась в Грузинскую Демократическую Республику в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года, что привело к падению столицы 25 февраля и последующей 70-летней оккупации страны.

Оккупации и аннексии предшествовало признание Москвой независимости и суверенитета Грузии в мае 1920 года, девятью месяцами ранее.

Грузия объявила о восстановлении своей независимости 9 апреля 1991 года.

День советской оккупации официально отмечается в Грузии после того, как в 2010 году Парламент единогласно принял постановление, предписывающее правительству проводить различные мемориальные мероприятия ежегодно 25 февраля в память о сотнях тысяч жертв политических репрессий коммунистического оккупационного режима.

Флаг Грузии приспущен у входа в здание Канцелярии правительства страны, фото: Администрация правительства Грузии

