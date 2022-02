Дуня Миятович встретилась с госминистром по вопросам примирения и министром ВД

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в рамках своего визита в Тбилиси встретилась с государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани, министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури и вице-спикером Арчилом Талаквадзе.

По сообщению Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия, Миятович и Ахвледиани обсудили проблемы безопасности, гуманитарные вопросы и ситуацию с правами человека в оккупированных регионах Грузии.

После встречи министр Ахвледиани сказала, что она акцентировала внимание на вопросах этнической дискриминации в оккупированных Гальском и Ахалгорском районах.

По ее словам, в центре внимания были ограничения доступа к образованию на родном языке и доступа к частной собственности.

Министр также рассказала о произвольных арестах граждан Грузии российскими оккупационными войсками и ограничении свободы передвижения, что, по ее словам, «стоило жизни и здоровья многим нашим гражданам».

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 23 февраля, что Миятович и Гомелаури обсудили политику министерства в области прав человека. Министр акцентировал внимание на принимаемых мерах по борьбе с преступлениями, совершаемыми на почве дискриминации.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи с вице-спикером Парламента Арчилом Талаквадзе 23 февраля стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах, а также реализованные реформы в области прав человека.

По словам Талаквадзе, он проинформировал Дуню Миятович о реформах в сфере трудовых прав и безопасности, охраны окружающей среды, дискриминации и насилия в отношении женщин.

На встрече также присутствовали депутат от партии «Граждане» и вице-спикер Парламента Леван Иоселиани, и председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

В ходе своего визита в Грузию комиссар Совета Европы по правам человека также встретилась с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и народным защитником Нино Ломджария.

