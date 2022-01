Политики комментируют опрос НДИ

Политики прокомментировали результаты опроса общественного мнения, опубликованные Национально-демократическим институтом (США) 27 января, в которых, среди прочего, граждане говорят, что меньше доверяют политическим партиям.

51% респондентов не согласны с мнением, что Грузинская мечта действует в интересах народа и страны, а об оппозиции то же самое говорят 53% опрошенных.

«Civil Georgia» предлагает оценки представителей Грузинской мечты и оппозиции по опросу НДИ США:

Комментарии представителей Грузинской мечты

Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «Главное исследование для нас – это выборы, особенно когда эти выборы состоялись всего пару месяцев назад. Мы понимаем озабоченность нашего населения и те вызовы, с которыми сталкивается наше государство, поэтому мы осознаем легитимацию, которая есть у властей Грузинской месты, которая была подтверждена двумя выборами (два тура местных выборов) за один год, что Грузинская мечта сегодня имеет самый высокий уровень общественного доверия по сравнению с другими партиями.

Алуда Гудушаури — депутат Грузинской мечты: «Мы видели ряд опросов, а затем реальный опрос, который называется доверием народа и который называется выборами, там наблюдался иной результат. Ясно одно, когда на протяжении всего этого времени находишься у власти и по решению абсолютного большинства населения страны имеешь высокую легитимацию, и доверие, чтобы управлять страной, это говорит о том, что да, Грузинская мечта ближе всего к обществу».

Комментарии представителей оппозиции

Бадри Джапаридзе — Лело за Грузию: «Мы однозначно согласны с тем, что демократические институты находятся в очень тяжелом положении… Конечно, наш народ хочет, чтобы оппозиция больше говорила об их повседневных проблемах, и мы, конечно, будем еще активнее в этом направлении. Но мы и наши граждане должны понимать, что пока Грузинская мечта будет в большинстве, проблемы, которые их беспокоят, не могут быть решены. Поэтому единственное решение — смена власти».

Хатуна Самнидзе — Республиканская партия: «Тяжело читать, что большинство населения не доверяет Парламенту, политическим партиям, большинству и оппозиции… Доверие к Центральной избирательной комиссии ухудшилось в три раза, что является катастрофой. Так же, как и демократия — что эта страна не является (демократической), так думают каждый второй в этой стране. Эти данные очень тяжелые и еще раз доказывают, что под руководством властей Грузинской мечты эта страна катится назад по всем направлениям».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Это тяжелая реальность и, к сожалению, и адекватно разочарование нашего общества в отношении политического процесса в целом… К сожалению, этому способствовала значительная часть оппозиции, но это не относится к Европейской Грузии. Непоследовательность и беспринципность в ряде случае, чем в последствии эффективно воспользовалась пропаганда Иванишвили».

