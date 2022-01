В оккупированной Абхазии участились случаи заражения Ковидом

В оккупированной Абхазии резко возросло число подтвержденных случаев заражения Ковид-19. Вчера в регионе было подтверждено 477 новых случаев, что в три раза больше, чем в среднем за шесть дней на прошлой неделе. 24 января в Абхазии выявили рекордные 538 новых случаев заражения вирусом.

В настоящее время в оккупированном регионе с населением менее 250 000 человек зарегистрировано 4 874 активных случая заражения.

Как сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс» 25 января, «министр здравоохранения» оккупированной Абхазии Эдуард Бутба заявил, что «штамм «омикрон» бушует во всем мире и, к сожалению, Абхазия тоже не осталась в стороне».

Как сообщает «Апсныпресс», руководство «Минздрава» оккупированного региона подтвердило распространение штамма «Омикрон» только 24 января на 30 случаев.

Однако помощник Бутба, иммунолог Алиса Матуа пояснила, что ранее власти не имели возможности идентифицировать штамм. По ее словам, 30 случаев заражения Омикроном выявила частная лаборатория, которая собирает образцы и отправляет их в Россию.

После заседания Координационного совета, ответственного за борьбу с пандемией в оккупированном регионе, Бутба заявил, что рост числа случаев не привел к массовой госпитализации.

«За последние четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях», — сказал Бутба, добавив, что во всех больницах будет введен карантин для предотвращения распространения, а амбулаторное лечение будет приоритетным.

Как сообщает «Апсныпресс», после встречи лидер Абхазии Аслан Бжания вчера подписал новое распоряжение о запрете массовых собраний в закрытых помещениях, в том числе свадеб, других праздников, траурных церемоний и деловых встреч.

Абхазские власти также рекомендовали государственному и частному секторам, а также некоммерческим организациям отправить беременных женщин в отпуск и лиц старше 60 лет в оплачиваемый отпуск.

С начала пандемии в оккупированном регионе было зарегистрировано 40 875 случаев заражения Ковид-19, из которых 35 413 человек выздоровели, а 588 умерли.

Наряду с Абхазией наблюдается рост случаев заражения коронавирусом в оккупированном Россией Цхинвали.

Примечательно, что официально обнародованная регионом статистика изначально была непоследовательной и недостоверной. По данным местного информационного агентства «Рес», на 23 января в оккупированном регионе выявлен рекордный 171 случай. Резкий рост заболеваемости в Цхинвали также начался в 2022 году.

«Рес» пишет со ссылкой на информацию «Минздрава» оккупированного региона, что число подтвержденных случаев превысило 11 тысяч. Согласно переписи, проведенной цхинвальскими властями в 2015 году, в регионе проживает 53 532 человека, что эксперты считают преувеличенной цифрой.

