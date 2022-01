Келли Дегнан критикует «реваншистскую» Россию

В своем выступлении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией, посол США Келли Дегнан заявила, что «перед нами стоит мятежная, реваншистская Россия, которая намерена восстановить свою империю путем установления привилегированных сфер влияния».

Отметив, что Россия неоднократно демонстрировала, что «не уважает суверенитет Грузии и других стран», Келли Дегнан заявила, что Россия «является единственной страной в Европе, оккупировавшей территории других суверенных государств».

Она подчеркнула, что на протяжении столетий Грузия неоднократно становилась жертвой российской агрессии, добавив: «еще в XIX веке, когда Россия в нарушение Георгиевского трактата 1783 года аннексировала Картл-Кахетинское царство в 1801 году, после этого в 1921 г., когда Кремль вторгся и захватил Демократическую республику Грузия с нарушением Московского договора и, конечно, не так давно, в 2008 г.».

«Это Россия уничтожила в 1921 году Первую Грузинскую республику, оскорбила грузинские церкви и предприняла безуспешную попытку подавить грузинский язык», — сказала посол.

Келли Дегнан также отметила, что «в отличие от неуважения России к грузинской культуре, вере, языку и традициям, США, Европу и Грузию объединяет общее видение благополучия, свободы и достоинства».

По заявлению американского дипломата, в результате 30-летнего сотрудничества США гордятся тем, что заслужили доверие и дружбу грузинского народа. Посол США повторила, что в Вашингтоне есть «большой интерес и двусторонняя поддержка» общих целей США и Грузии. «Соединенные Штаты сильно заинтересованы в том, чтобы Грузия достигла своих трансатлантических целей», — сказала она.

«Грузины испытали советское давление на грузинский язык и разрушение Церкви. Вы видели, как терроризировали воры в законе простых граждан и топили страну в беззаконие. Вы видели войну, борьбу, политические беспорядки, революцию, но также и мирную передачу власти. Это реальный прогресс», — сказала посол Дегнан.

Она также отметила, что на протяжении всего этого волнительного периода Соединенные Штаты поддерживали грузинский народ и пообещали, что их страна будет и впредь поддерживать грузинский народ, чтобы «отстаивать наши общие ценности и укреплять институты, необходимые для их защиты».

Подчеркнув усилия США по модернизации Сил обороны, Береговой охраны и Пограничной полиции Грузии, Келли Дегнан отметила, что Соединенные Штаты инвестировали более 1,5 миллиарда долларов, чтобы «помочь укрепить устойчивость Грузии, защитить ее границы и ее территориальную целостность».

Она также сказала, что Грузия играет важную роль в обеспечении безопасности Черного моря, содействии глобальной стабильности и сокращении притока незаконного оружия, наркотиков и опасных веществ через границу. По ее словам, Грузия и США доказали свою эффективность в борьбе с региональными и глобальными угрозами и вызовами, а также в дипломатическом сотрудничестве на международных форумах, таких как ООН, ОБСЕ и Женевские международные переговоры.

«Соединенные Штаты осознают, что глобальная сеть наших альянсов и партнерств является нашей огромной силой, и что Грузия является ценной частью этой сети», — заявила Келли Дегнан, добавив: «именно поэтому США поддерживают вступление Грузии в НАТО, где союзники работают вместе для мира и коллективной безопасности».

Соединенные Штаты также заявили, что американо-грузинские отношения «намного глубже и шире, чем сотрудничество в области безопасности». «Вместе с нашими грузинскими партнерами мы многое делаем для стимулирования экономики Грузии, диверсификации энергоснабжения Грузии, улучшения всех уровней системы образования и укрепления демократических институтов Грузии», — подчеркнула посол США.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)