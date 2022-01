Задержаны два сотрудника полиции по делу о насилии в отношении несовершеннолетнего ЛОВ

Служба государственного инспектора Грузии сообщила 25 января, что задержаны два сотрудника полиции в связи с избиением 17-летнего слабослышащего подростка на станции метро Исани в Тбилиси.

По заявлению службы, один из задержанных обвиняется в предумышленном унижающем достоинство и бесчеловечном обращении с несовершеннолетним и ограниченным в свободе иным образом лицом, совершенным со стороны служащего с использованием своего служебного положения.

Он находится под следствием по статье 1443 УК Грузии (статьи 2(а), (б) и (ж)), что карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, штрафом, лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Еще один полицейский, который, судя по распространенным записям, стоял рядом с полицейским-насильником и не пытался его остановить, обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Он находится под следствием по части 1 статьи 332 УК Грузии, которая в качестве наказания предусматривает штраф, либо домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, лишение права на занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

В Службе государственного инспектора сообщили, что инцидент произошел 23 января, и обнародовали дополнительные подробности дела. В частности, по информации Службы госинспектора, несовершеннолетний был доставлен сотрудником полиции в комнату сотрудников Департамента патрульной полиции в фойе станции метрополитена, где молодой человек был избит находившимся там другим сотрудником полиции.

«Несовершеннолетний получил повреждения в области головы и лица, испытал сильную физическую боль и почувствовал себя униженным», — заявила Служба государственного инспектора.

Избиение несовершеннолетнего ЛОВ вызвало острую реакцию общественности

Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» заявила 24 января, что «в последнее время мы имеем дело ни с однократным случаем явного чрезмерного применения силы полицией».

По мнению организации, такие случаи указывают на «сложную» ситуацию в министерстве, а практика «выявленного ведомством насилия» является результатом «закрытости, меньшей подотчетности и приспособления к политической власти».

«Отношения между правоохранительными органами и людьми часто основаны на репрессиях и запугивании», — говорится в заявлении Центра социальной справедливости.

Вчера граждане провели акцию протеста перед центральным офисом правящей Грузинской мечты и МВД. В то же время НПО «Зеленые» планирует провести акцию протеста перед зданием Канцелярии правительства сегодня в 19:00 под названием «Полицейское государство – до каких пор?».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)