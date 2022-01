Командующий ВМС Германии ушел в отставку после спорного заявления

Командующий ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после скандального заявления об Украине и президенте России Владимире Путине. В своем заявлении Шёнбах также отметил, что, несмотря на выполнение требований, принятие Грузии в НАТО было бы «неразумным».

«Я только что попросил министра обороны немедленно освободить меня от выполнения обязанностей. Неосмотрительные заявления, которые я сделал в Индии о безопасности и военной политике, вызывают все большую обеспокоенность министерства», — сказал он 22 января.

«Во избежание дальнейшего ущерба Военно-морскому флоту Германии, Вооруженным силам Германии и, что самое главное, Федеративной Республике Германия, я посчитал такой шаг необходимым. Госпожа федеральный министр удовлетворила мою просьбу», — передает слова Шёнбаха пресс-центр ВМС Германии.

Спорное заявление вице-адмирал сделал 21 января во время выступления на мероприятии, организованном Институтом оборонных исследований и анализа (IDSA) в Нью-Дели, заявив, что «Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется Киеву — это факт».

Отвечая на вопрос о расширении НАТО на восток, немецкий командующий сказал, что «Украина, конечно, не соответствует требованиям, так как она, по крайней мере ее регион Донбасс, оккупирован российской армией».

В этом контексте вице-адмирал также коснулся Грузии и сказал: «Соответствуют ли они требованиям? Да, соответствуют. Разумно ли принимать его в члены? Нет, это не так».

Командующий ВМС Германии заявил, что президент России Владимир Путин не собирается присоединять территории Украины, но требует «уважения». «На самом деле он просто хочет, чтобы его уважали», — сказал он.

Отметив, что он является «очень радикальным римским католиком», Шёнбах сказал, что Россия — старая и важная страна. «Нам, Индии и Германии, нужна Россия, потому что Россия нужна нам, чтобы противостоять Китаю», — добавил он.

Пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко заявил 22 января, что Киев считает заявления Шёнбаха «категорически неприемлемыми». «Полуостров Кроым может быть потерян только в представлениях вице-адмирала», — сказал он.

В ответ на резкую критику заявления вице-адмирала Министерство обороны Германии заявило, что заявление Шёнбаха не соответствует позиции министерства.

Со своей стороны, вице-адмирал извинился за «поспешное» заявление в Twitter, заявив, что то, что он сказал в Индии, отражает его личное мнение.

Министерство иностранных дел Грузии не делало заявления по этому вопросу.

