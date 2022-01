Командующий ВМС Германии: принятие Грузии в НАТО «неразумно»

Командующий ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что принятие Грузии в НАТО было бы «неразумным».

Отвечая на вопрос о расширении НАТО на восток на мероприятии, организованном Институтом оборонных исследований и анализа (IDSA) в Нью-Дели, немецкий командующий сказал, что «если страна обладает суверенитетом, она решит вступить в НАТО и выполнить все требования к членству… Я бы сказал – да».

По его словам, «Украина, конечно, не соответствует требованиям, так как она, по крайней мере, ее регион Донбасс, оккупирован российской армией».

«Возьмите другие страны, например, Грузию. Грузия хочет вступить в НАТО. Соответствуют ли они требованиям? Да, соответствуют. Разумно ли принимать ее в члены? Нет, это не так», — сказал он.

Говоря о присоединении к альянсу стран Балтии, он сказал, что «разумно было принять страны Балтии — Литву, Эстонию и Латвию, поскольку они были суверенными государствами до того, как Россия их оккупировала и интегрировала в состав Советского Союза».

Дальнейшие спорные утверждения

Командующий ВМС Германии заявил, что Россия, которая, по мнению западных лидеров, готовится к повторному вторжению в Украину, не собирается присоединять территории Украины, но требует «уважения».

«Действительно ли Россия хочет присоединить эту маленькую часть Украины к своей стране? Нет, это ерунда. Может быть, Путин оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и хочет расколоть мнение в ЕС. На самом деле, он просто хочет, чтобы его уважали», — заявил вице-адмирал.

«Боже мой, проявлять уважение ведь не стоит так дорого», — сказал он, добавив: «Очень легко показать уважение, которого она требует и, возможно, даже заслуживает».

По словам вице-адмирала, «Россия — старая, важная страна. Даже нам, Индии и Германии, нужна Россия, потому что Россия нужна нам, чтобы противостоять Китаю».

«На мой взгляд, я очень радикальный католик, я верю в Бога и верю в христианство, а здесь мы имеем дело с христианским государством. Хотя Путин говорит, что он атеист, это не имеет значения… Иметь такую ​​большую страну, даже если она не демократична, в качестве двустороннего партнера, очень просто и это отделит Россию от Китая, потому что Китаю нужны российские ресурсы», — сказал вице-адмирал.

Признавая необходимость отреагировать на действия России на Украине, командующий ВМС Германии заявил, что Киев никогда не восстановит контроль над аннексированным Москвой Крымом в 2014 году, что вызвало критику со стороны МИД Украины.

В ответ на резкую критику его высказываний вице-адмирал принес извинения за «поспешное» заявление. В комментарии, опубликованном в Twitter, он отметил, что его заявление отражает только его личное мнение и что это не является позицией Министерства обороны Германии.

В Министерстве обороны Германии заявили немецкому изданию Bild, что заявление вице-адмирала не соответствует позиции министерства.

