Двое российских военнослужащих погибли в лавине в Цхинвали

В результате схода лавины в оккупированном Цхинвальском регионе 21 декабря погибли двое российских военнослужащих. По сообщению местного информационного агентства «Рес», еще двое живыми доставлены в больницу, а одного ищут.

Военнослужащие из Южного военного округа России находились на блокпосте с южной стороны Рокского тоннеля.

Двое военнослужащих были доставлены в военный госпиталь с обморожением рук и ног средней степени. Как сообщает «Рес», их состояние удовлетворительное и 22 декабря они были выписаны из больницы.

528-й Военный следственный отдел Следственного комитета России, который базируется в Цхинвали, начал расследование по статье 293 Уголовного кодекса России, которая касается халатности, повлекшей гибель двух или более человек.

Российская военная база расположена в Цхинвальском регионе и находится в подчинении Южного военного округа.

