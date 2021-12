Пропавший Рамаз Герлиани найден живым и невредимым

Бывший заместитель главы Национального агентства по окружающей среде, экономист Рамаз Герлиани, который обвинил сотрудника полиции в насилии, и который пропал 19 декабря, сегодня был найден правоохранительными органами живым и невредимым.

В беседе с журналистами после допроса в полиции Герлиани сказал, что решил покончить жизнь самоубийством и «встретиться со смертью», но подоспела полиция.

Он также пояснил, что все это время находился в Сурами и передвигался «в основном в направлении Сурамского леса».

Герлиани также отметил, что основной причиной его исчезновения стал «недостойный поступок» полицейского Георгия Гогниашвили.

«Это была основная причина, которая накопилась во мне на протяжении времени, и я пришел к такому решению, — подчеркнул он, добавив, что он «ушел по своей воле».

Герлиани также пояснил, что полицейский нанес ему словесное оскорбление, и повторил, что его допрашивали на его личной собственности по «ложным мотивам».

Согласно сообщениям, Рамаз Герлиани исчез после публикации поста в Facebook в воскресенье, в котором он обвинил полицейского в угрозах и оскорблении. Он также отметил, что сотрудник правоохранительного органа питался собрать информацию о нем и его семье с помощью «полицейской системы».

На вчерашней пресс-конференции брат Герлиани — Романоз Герлиани заявил, что расследование дела его брата было непрозрачным и носило формальный характер. Он также подозревал, что офицер полиции, на которого указал его брат, пользуется покровительством высокопоставленных чиновников.

