Совет Европы надеется, что Россия выплатит депортированным грузинам компенсацию до конца года

Комитет министров Совета Европы надеется, что до конца года российские власти выплатят депортированным грузинам 10 миллионов евро в качестве компенсации, наложенной на нее Европейским судом по правам человека в январе 2019 года.

В заявлении говорится, что власти Грузии и России договорились подписать меморандум о взаимопонимании по выплате компенсации и начисленных процентов и использовать Совет Европы в качестве посредника в этом вопросе.

В Совете министров утверждают, что власти Грузии уже подписали меморандум, но власти России пока еще нет. В заявлении также говорится, что комитет надеется, что Россия в ближайшее время подпишет соглашение и выплатит сумму в кратчайшие сроки.

Заместители министров решили возобновить обсуждение вопроса в марте 2022 года на 1448-м заседании.

Россия задерживает выплату компенсации нематериального вреда почти два года, так как срок выплаты истек 30 апреля 2019 года.

