Совет ЕС выделил 12,8 млн евро на усиление оборонных возможностей Грузии

Совет ЕС 2 декабря выделил 12,75 миллиона евро помощи на укрепление военных и оборонных возможностей Грузии.

По информации Совета ЕС, помощь рассчитана на 36 месяцев и предусматривает поставку нелетального медицинского и инженерного оборудования, а также средства для мобильности гражданского населения.

«Это мероприятие будет содействовать усилению возможностей Сил обороны Грузии, в том числе возможность оказывать услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Помощь Европейского фонда мира направлена ​​на «укрепление возможностей и оперативной совместимости местных вооруженных сил, чтобы они могли внести свой вклад» в военные миссии и операции Общей внешней политики и политики безопасности (CSPD).

Молдова и Украина, две другие ассоциированные страны, также получат помощь в размере 7 миллионов евро и 31 миллион евро. В рамках этого мероприятия помощь получит также государство Мали в размере 24 миллионов евро.

