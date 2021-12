Грузию обязали выплатить 80,5 млн долларов США в пользу российской энергокомпании

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма на основании иска, поданного российской энергетической компанией Интер РАО, обязал Грузию выплатить компании 80,5 млн долларов США. Как заявили «Civil Georgia» в Министерстве юстиции Грузии, что грузинская сторона сочла решение «необоснованным» и подала апелляцию.

Интер РАО и ее грузинская дочерняя компания ТЭЛАСИ подали арбитражный иск против Грузии в июне 2017 года. По их утверждению, власти Грузии нарушили обязательства по меморандуму 2013 года, не разрешив компании изменять тарифы на фоне снижения курса лари в 2013-2016 годах.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что государство «по-прежнему считает, что тарифы в 2014 году были установлены правильно», что побудило грузинскую сторону обжаловать решение арбитража в Стокгольмском суде как необоснованное.

Арбитражное дело и претензии компании

По заявлению истцов, меморандум 2013 года установил конкретный потребительский тариф, средневзвешенный закупочный тариф и тариф распределения для ТЭЛАСИ — с 1 апреля 2013 года по 2025 год. Однако меморандум предусматривал и определенные изменения в конкретных случаях.

В арбитражном иске говорится, что компания может повышать потребительский тариф параллельно с увеличением средневзвешенного закупочного тарифа — смета расходов рассчитывается ежегодно путем анализа затрат, связанных с импортом, потерями при передаче по ЛЭП и контролем за транзитом и распределением.

Компания также могла увеличить тариф на распределение — разницу между двумя другими тарифами, если национальная валюта Грузии обесценится по отношению к доллару США.

На основании этих положений в мае 2016 года ТЭЛАСИ обратилась в Министерство энергетики и природных ресурсов с просьбой отрегулировать тарифы на распределение. Однако в ведомстве отказались рассматривать какие-либо изменения действующих тарифов.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, которая регулирует тарифы, по которым ТЭЛАСИ покупает электроэнергию у генерирующих компаний, а затем продает ее непосредственно потребителям, в качестве причины отказа назвала методологию расчета тарифов на электроэнергию 2014 года.

Обновленная методология не предусматривала изменение тарифов на основании обесценения, в отличие от предыдущей версии 2011 года, в которой были допущены исключения, отдавая предпочтение договорным и другим конкретным соглашениям, принятым правительством, и разрешая корректировку тарифов в случаях, подобных ТЭЛАСИ и ее меморандуму.

По заявлению компаний, отказ властей изменить тарифы и компенсировать «негативные последствия», вызванные в методологии расчета тарифов в результате принятых законодательных изменений по поводу компенсаций, обошелся им примерно в 89 миллионов долларов США. Истцы оставляют за собой право вносить изменения в свои денежные требования, а позже требовать дополнительно деньги.

В Министерстве юстиции Грузии сообщили «Civil Georgia», что Интер РАО требовала компенсации в размере 200 миллионов долларов США, что «не было удовлетворено на основании аргументов и доказательств, представленных правительством Грузии».

