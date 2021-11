Зураб Звиадаури освобожден под залог

Бывший депутат Парламента от Грузинской мечты, дзюдоист Зураб Звиадаури, который был задержан в августе по обвинению в умышленном убийстве, был освобожден 29 ноября под залог в 50 000 лари. Информацию «Civil Georgia» подтвердил Телавский районный суд.

Звиадаури, который принес Грузии первое олимпийское золото Грузии в 2004 году, обвиняется в убийстве 27-летнего Ники Кенчошвили 16 августа недалеко от села Цинандали. По информации МВД, начавшаяся на бытовой почве ссора между несколькими лицами, в том числе Звиадаури, переросла в физическое противостояние. В результате Кенчошвили ранил двух человек и убил двоих, в том числе брата Звиадаури — Звиада Звиадаури и еще одного человека — Васила Цоцхалашвили. По имеющимся данным, именно последний выстрелил во время инцидента первым.

По словам адвокатов Звиадаури, спортсмен стрелял в целях обороны и не признает себя виновным. Однако обвинение утверждает, что Звиадаури хотел отомстить.

В августе полиция вместе со Звиадаури арестовала еще одного человека, Джабу Джангирашвили, оружием которого, по данным МВД, пользовался Цоцхалашвили во время инцидента. Джангирашвили был обвинен в неосторожном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека. Вчера он был освобожден под залог в 5 000 лари.

Прокуратура критикует решение суда

Прокуратура подвергла критике решение суда, назвав его «непонятным». В заявлении, опубликованном 29 ноября, прокуратура отметила, что сторона обвинения обоснованно просила на судебном процессе оставить в силе содержание под стражей в качестве меры пресечения, и апеллировало к реальным угрозам, исходящим от возможных новых правонарушений со стороны подсудимых и их воздействия на свидетелей.

Поэтому Прокуратуре Грузии непонятно, на чем основывался и какими обстоятельствами руководствовался судья Телавского районного суда Мамука Циклаури.

«Примечательно, что решение, принятое на досудебном заседании, обжалованию не подлежит, и поэтому мы лишены возможности обжаловать решение в суде более высокой инстанции», — сказали в прокуратуре.

Изначально арест Звиадаури вызвал споры в стране. Некоторые, в том числе несколько известных спортсменов, а также бывший депутат Грузинской мечты Закария Куцнашвили, поддерживали Звиадаури и хотели быть поручителями за него. Другие опасаются, что благодаря контактам Звиадаури может уйти от правосудия.

