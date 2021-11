По сообщениям, еще одного украинского журналиста не пустили в Грузию

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин заявил, что ему не разрешили въезд в Грузию без объяснения причин, несмотря на то что у него были все необходимые документы для пересечения границы. Золкина вернули в Киев тем же самолетом, который 18 ноября доставил его в Тбилисский международный аэропорт.

По словам журналиста, власти Грузии не позволяет иностранным СМИ освещать ситуацию в стране, и это единственная причина, по которой они не впустили его в страну.

Золкин прибыл в Тбилиси вместе с командиром Грузинского легиона Мамукой Мамулашвили. Мамулашвили сообщил телекомпании «Пирвели» в Тбилисском аэропорту, что прибыл в Тбилиси в знак солидарности с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, чтобы принять участие в акциях протеста.

Коалиция за адвокацию СМИ назвала решение властей вернуть украинского журналиста из аэропорта «тревожным». Коалиция призвала власти Грузии уважать свободу передвижения журналистов и право украинских журналистов выполнять свои профессиональные обязанности на территории Грузии.

В МВД Грузии пока не комментировали этот вопрос.

Ранее в октябре в Грузию не пустили еще одного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

