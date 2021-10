Пять человек задержаны после драки в Зугдиди

Министерство внутренних дел подтвердило корреспонденту «Civil Georgia», что пять человек были задержаны в результате нескольких драк, которые имели место возле избирательного участка №20 в Зугдидском муниципалитете.

В противостоянии, которое имело место во время вторых туров местных выборов, участвовали представители Грузинской мечты и члены движения «Движение за Грузию», приближенного к Единому национальному движению.

Кандидат в мэры Зугдиди от правящей партии Мамука Цоцерия, который находился на месте, в качестве причины противостояния назвал то, что активисты Единого национального движения обвинили жителей Зугдиди в «сепаратизме».

Представитель «Движения за Грузию» Георгий Мумладзе заявил, что конфронтации предшествовал инцидент, когда группа «присланных» лиц оскорбляла членов организации, называя их «припершимися». Он также отметил, что Цоцерия привел людей, чтобы избить его и его коллег.

На видеозаписи с места происшествия видно, как задерживает полиция несколько человек, в том числе сторонников Единого национального движения и экс-президента Михаила Саакашвили, а также тех, кто выступал против Единого национального движения.

По сообщениям СМИ, конфликт изначально возник после появления партийных координаторов возле избирательных участков. Новый Избирательный кодекс предусматривает дополнительные ограничения на собрания и агитацию в радиусе 100 метров от избирательных участков.

В муниципалитете Зугдиди кандидат в мэры Грузинской мечты Мамука Цоцерия, набравший 41,2% голосов в первом туре, борется с кандидатом от Единого национального движения Анзором Мелия, который набрал 46,8% голосов в первом туре.

