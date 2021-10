По сообщениям СМИ, еще несколько сотрудников милиции покинули МВД

По сообщениям местных СМИ, после ареста бывших сотрудников правоохранительных органов — Лексо Рапава и Георгия Датиашвили, еще семь сотрудников полиции покинули МВД в знак солидарности с ними, пятеро из них заявления об увольнении написали публично, а относительно двух информацию распространили СМИ.

Рапава и Датиашвили были задержаны правоохранительными органами в ночь с 20 на 21 октября. Следствие обвиняет их в незаконным приобретении или хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, что влечет за собой максимальное наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

Младший инспектор Департамента полиции охраны Гоча Кварацхелия также объявил о своей отставке 26 октября, подчеркнув, что он уходит из полиции из-за «незаконного» задержания бывших сотрудников полиции. В тот же день еще один офицер полиции охраны Саба Кухалеишвили публично заявил представителям СМИ о своем уходе из МВД.

Ранее, 25 октября, заявив о «незаконности» задержания бывших коллег, инспектор Управления Департамента по особым поручениям региона Имерети, майор Роман Антия, сотрудник Криминальной полиции Джими Гагуа и патрульный-инспектор Департамента Патрульной полиции региона Самегрело-Земо Сванети, майор Георгий Беришвили также публично заявили о своем уходе с занимаемых должностей.

Все трое отметили, что один из задержанных, Лексо Рапава является их другом. «Для меня категорически недопустимо преследование бывших сотрудников полиции», — сказал Георгий Беришвили.

Ранее, 23 октября, телекомпания «Формула» со ссылкой на бывших силовиков и представителей оппозиции сообщила об отставке еще одного патрульного инспектора Омара Аркания.

По сообщениям, 22 октября подал в отставку заместитель начальника Второго управления оперативного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения Генеральной инспекции МВД Грузии Чабука Рапава. Однако позже ушедший в отставку сотрудник МВД заявил телеканалу «Пирвели», что он не уходил из МВД и какое-то время отдыхает по семейным обстоятельствам и из-за переутомления.

Первым в знак солидарности с Лексо Рапава о своей отставке заявил Реваз Лазишвили, бывший сотрудник Управления Пограничной полиции региона Самегрело и Земо Сванети.

«Civil Georgia» для комментариев и уточнения должностей ушедших в отставку полицейских связался с МВД и Департаментом полиции охраны. В МВД не стали комментировать вопросы, а в в Департаменте полиции охраны подтвердили информацию об уходе Сабы Кухалеишвили.

В регионе Самегрело, где служили большинство из ушедших в отставку силовиков, на местных выборах 2 октября преимущество получило оппозиционное Единое национальное движение. 30 октября вторые туры местных выборов пройдут в семи из 8 муниципалитетов региона Самегрело. Арест бывших силовиков в Национальном движении расценивают как «месть» властей из-за результатов первого тура местных выборов.

Примечательно, что некоторых полицейских, которые рассказали СМИ о своей отставке, сопровождали член Единого национального движения Нико Микаия и бывший депутат Тенгиз Гунава, бывший член Единого национального движения, а затем и Европейской Грузии. 25 октября Нико Микаия заявил на брифинге, проведенном вместе с Романом Антия, что «эта цепь» ухода полицейских из МВД «обязательно продолжится».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 23 октября, что уход полицейских из Министерства внутренних дел был «очень печальным» и «плохим зрелищем». Когда бывшие сотрудники как бы «защищали мундир», на самом деле — участвуют «в политической кампании очень низкого качества».

«Это абсолютное преувеличение, и мы делаем все, чтобы не оставлять никаких вопросов без ответа», — сказал он.

