Президент Грузии находится с визитом в Швейцарии

В ходе визита в Швейцарию 13-15 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Ги Пармеленом в Берне, а в Женеве провела встречи с представителями международных организаций.

На пресс-конференции после сегодняшней встречи президент Зурабишвили подчеркнула посредническую роль Швейцарии между Тбилиси и Москвой после российско-грузинской войны 2008 года.

По словам Зурабишвили, Пармелен также сыграл важную роль в освобождении незаконно задержанного Зазы Гахеладзе из-под стражи в Цхинвали, отметив, что его швейцарский коллега обсуждал этот вопрос с руководством России на высшем уровне.

Президент Грузии также акцентировала внимание на продолжающейся милитаризации оккупированных территорий и сложившейся там гуманитарной ситуации. «К сожалению, на только что завершившихся Женевских (международных) переговорах мы не видим никакого улучшения ситуации или какого-либо будущего решения, которое разрешило бы эти очень сложные и трудные условия», — сказала она.

Согласно совместному пресс-релизу министерства иностранных дел и экономики Швейцарии, на встрече президенты рассмотрели Стратегию сотрудничества Швейцарии на 2022-2025 годы, согласно которой финансовая помощь Грузии будет продолжена в размере 34 миллионов швейцарских франков (примерно 115 миллионов лари).

Согласно тем же источникам, Грузия и Швейцария планируют углубить сотрудничество в борьбе с изменением климата и в области энергетики.

Во встрече также принял участие член Федерального совета Швейцарии, министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

Встречи в Женеве

Перед отъездом в Берн президент Зурабишвили посетила Женеву, где 14 октября встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Как сообщили в Администрации президента, на встрече Зурабишвили обсуждала вопрос о незаконном задержании граждан Грузии российскими оккупационными силами.

По сообщению администрации, на встрече был отмечен факт запрета на обучение на грузинском языке в Гальском районе, как признак этнической дискриминации. В сообщении также говорится, что разговор также коснулся местных выборов в этом году в Грузии и глубокой поляризации. Президент Грузии также отметила недостаточное участие женщин в муниципальных выборах.

В тот же день президент Зурабишвили встретилась с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедро Аданом Гебрейсусом. По сообщению Администрации президента, в число обсуждаемых вопросов вошли необходимость повышения уровня вакцинации в Грузии и доступность средств лечения и терапии Ковид-19, но стороны также говорили о важности развития цифровых технологий в здравоохранении.

14 октября Зурабишвили также отдельно встретилась с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарреном Тангом и генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

Визит президента Грузии в Швейцарию завершается сегодня. Она посетила Швейцарию после визита в Вену, где Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, женщинами-послами в странах-участницах ОБСЕ, и президентом Австрии Александром ван дер Беленом.

