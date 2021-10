Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Австрии в Вене

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Австрии Александром ван дер Беленом во время своего визита в Вену 11-13 октября.

На совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи, президент Зурабишвили рассказала об отношениях между двумя странами в сфере энергетики, образования и науки. По ее словам, для грузинских студентов будет очень важно платить за обучение в Австрии столько же, сколько платят граждане стран-членов ЕС.

По словам президента Грузии, «трудности» в политической сфере Австрии показали, «насколько важной может быть роль президента в парламентской республике для того, чтобы объединить силы и сохранить стабильности».

По ее словам, что «у нас ситуация не такая же», но очень важно, чтобы «президент оставался главной силой, борющейся за деполяризацию и стабильность». «Наверное, это наше общее обязательство», — добавила президент Грузии.

Отвечая на вопрос журналиста, Зурабишвили продолжила говорить о поляризации. Она отметила, что, несмотря на расхождения во взглядах, среди грузинских политических сил существует консенсус относительно деоккупации и европейской интеграции, что «должно позволить нам разговаривать друг с другом».

В ответ на другой вопрос президент Грузии рассказала о заявке Грузии на членство в ЕС в 2024 году и подчеркнула необходимость активной реализации реформ для страны, в том числе в судебной системе. По ее словам, в этом плане «неизбежно» продвижение Грузии вперед.

«Если в той или иной форме существует усталость от расширения ЕС, этот синдром не наблюдается в Грузии», — сказала Зурабишвили.

Президент Австрии Александр ван дер Белен говорил о сходствах между двумя странами, в том числе о важности туризма для экономики обеих стран.

Он акцентировал внимание на расширении экономических отношений между двумя странами и подчеркнул потенциал австрийских компаний в Грузии в области возобновляемых источников энергии, туризма и инфраструктуры.

Президент Австрии также приветствовал усилия своего грузинского коллеги по урегулированию политического кризиса в Грузии. По его словам, он присоединяется к надеждам международных наблюдателей на прекращение поляризации в стране.

12 октября оба президента приняли участие в австро-грузинском бизнес-форуме, организованном Федеральной торговой палатой Австрии и Торгово-промышленной палатой Грузии. Зурабишвили также встретилась с грузинами, работающими в области искусства и медицины в Австрии.

В рамках визита президент Грузии также встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. После встречи президент проведет конференцию «Женщины за мир». По информации Администрации президента, это первый визит президента Грузии в Австрию.

