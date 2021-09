В Дманиси задержан сын кандидата от ГМ за насилие над сторонниками ЕНД

Министерство внутренних дел сообщило, что 21 сентября в селе Гантиади Дманисского муниципалитета за насилие над сторонниками оппозиционного Единого национального движения был задержан Давид Дауташвили, сын мажоритарного кандидата от правящей Грузинской мечты Михаила Дауташвили.

По сведениям МВД, задержанный нанес ножевые раны в лицо двум сторонникам оппозиционной партии во время противостояния, возникшего на предвыборной встрече. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В результате инцидента пострадали и другие участники.

Задержанный находится под следствием по статьям умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (статья 117) и насилия (статья 126) УКГ. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Инцидент произошел в то время, когда кандидат в мэры ЕНД, действующий мэр Георгий Татуашвили встречался со сторонниками в селе Гантиади. Татуашвили был избран мэром от Грузинской мечты в 2017 году. Он был исключен из партии в 2020 году за поддержку бывшего депутата правящей партии Кахи Окриашвили. Окриашвили покинул Грузинскую мечту и присоединился к блоку «ЕНД – Сила в единстве» к парламентским выборам 2020 года.

После инцидента депутат Окриашвили, который сопровождал Татуашвили на встрече с населением, заявил, что на протестующих напали 20-30 «агрессивно настроенных людей».

В свою очередь, мажоритарный кандидат от Грузинской мечты обвинил депутата Окриашвили в «провокации». По его утверждению, сначала избили его, и только после этого в дело вмешался его сын.

По словам Михаила Дауташвили, его сын сдался правоохранительным органам «добровольно». «Я сам привел его, пусть несет ответственность за преступление надлежащим образом», — добавил он. Секретарь Службы по связям с общественностью Грузинской мечты Шалва Папуашвили назвал инцидент «провокацией» Единого национального движения, но призвал сторонников правящей команды к «терпению», чтобы избежать подобных инцидентов.

