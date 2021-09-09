Фото: Джейсон Рохас/Unsplash
Новости

В Кварели задержан напавший на отделение Банка Грузии

09/09/2021 - 20:57
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В результате операции, которая длилась нескольких часов, около 19:00 вечером правоохранители задержали нападавшего на отделение Банка Грузии в Кварели.

Все заложники, точное количество которых пока неизвестно, были освобождены до задержания нападавшего.

МВД не называет личность нападавшего. По словам представителя ведомства Кетеван Ковзиашвили, подробности станут известны позже.

Полиция появилась у отделения Банка Грузии в Кварели около 16:00. По сообщениям СМИ, нападавший был вооружен огнестрельным оружием и гранатой. По неподтвержденным данным, он взял как минимум двух заложников и потребовал полмиллиона лари в обмен на их освобождение.

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09/09/2021 - 20:57
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