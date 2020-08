Служба статистики: в 2019 году объем ПИИ в Грузию составил 1,31 млрд долларов США

Согласно уточненным данным, которые были опубликованы Национальной службой статистики Грузии 17 августа, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию в 2019 году составил 1,31 млрд долларов США, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

По предварительным данным, опубликованным в марте, этот показатель составлял 1,27 млрд долларов США.

В 2019 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций составила 272,1 млн долларов США в финансовый сектор (2018 год — 274 млн долларов США).

Далее следуют: Энергетика — 261,6 млн долларов (что более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом); Транспорт и связь — 126,8 млн долларов США (163,1 млн в 2018 году); Гостиницы и рестораны — 120,2 млн долларов США; Перерабатывающая промышленность — 115,3 млн долларов США (169,5 млн долларов США в 2018 году); Горнодобывающая промышленность — 52,4 млн долларов США; Строительство — 35,3 млн долларов США; Здравоохранение и социальная помощь — 13,5 млн долларов США; Недвижимость — 8,7 млн ​​долларов США (130,7 млн ​​долларов США в 2018 году); Остальные сектора — 304,9 млн долларов США (115,9 млн долларов США в 2018 году).

В прошлом году самый большой объем прямых иностранных инвестиций в страну был привлечен — 236,6 млн долларов США и 175,3 млн долларов США — из Великобритании и Турции. Далее идут: Ирландия — 133,2 млн долларов США; США — 111,5 млн долларов США; Нидерланды — 100,4 млн долларов США; Панама — 76,8 млн долларов США; Люксембург — 68,8 млн долларов США; Россия — 54,4 млн долларов США; Китай — 43,7 млн долларов США; Япония — 39,5 млн долларов США; Остальные страны — 270,4 млн долларов США.

По информации Службы статистики, доля реинвестиций в 2019 году составила 48,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций (26,6% в 2013 году, 9,1% в 2015 году).

По предварительным данным Службы статистики Грузии, объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2020 года составил 165,4 млн долларов США. Данные за второй квартал будут опубликованы в начале сентября.

