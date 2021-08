Группа друзей ОБСЕ подтверждает свою поддержку Грузии

В Постоянном совете ОБСЕ Группа друзей Грузии, в которую входят Болгария, Канада, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания и США, в опубликованном 12 августа совместном заявлении по случаю 13-й годовщины росийско-грузинской августовской войны 2008 года в очередной раз выразила свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Группа друзей выразила озабоченность продолжающейся оккупацией двух регионов Грузии со стороны России и подчеркнула необходимость мирного урегулирования конфликта.

Группа друзей призывает Россию выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в том числе вернуть свой войска на позиции, существовавшие до конфликта, и отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Цхинвальского региона.

Группа друзей осудила процесс одностороннего установления Россией российско-грузинской государственной границы на оккупированных территориях и присоединение села Аибга к Краснодарскому краю и призвала Россию остановить этот процесс.

«Мы обеспокоены этнической дискриминацией и нарушениями прав грузин, проживающих в Абхазии и Южной Осетии», — говорится в заявлении, согласно которому, «трагическая гибель мирных граждан из-за закрытия т.н. пунктов пересечения является примером тяжких последствий жестких ограничений на свободное передвижение местного населения».

Группа друзей отметила, что они очень обеспокоены произвольными задержаниями вдоль линии оккупации. Группа осудила убийства граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули и призвала Россию устранить все препятствия для отправления правосудия в отношении виновных.

Группа поддерживает форматы Женевских международных дискуссий, а также Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гали и подтверждает свою неизменную поддержку Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Группа друзей выразила сожаление по поводу закрытия Миссии ОБСЕ в Грузии в 2009 году и призвала государства-члены ОБСЕ принять решение о возобновлении работы многопрофильной миссии ОБСЕ в Грузии.

