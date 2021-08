СГБ начала расследование возможной утечки государственной тайны

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии 10 августа сообщила, что начала расследование по делу о возможной утечке государственной тайны.

По заявлению СГБ, участившиеся в последнее время факты публичного распространения информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц ведомства «однозначно» нарушают «Закон о государственной тайне».

Не называя конкретных фактов, ведомство лишь пояснило, что ведется «интенсивное» расследование с целью выявления лиц, причастных к возможному преступному деянию, правового реагирования и предотвращения последующего разглашения информации, содержащей государственную тайну.

СГБ расследует дело по части 2 статьи 320 Уголовного кодекса, которая касается разглашения государственной тайны, повлекшего «тяжкие последствия для интересов Грузии». Обвинение предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Заявление СГБ последовало за выступлением директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия в прямом эфире, где он рассказал о предполагаемой прослушке телефонных бесед президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества и сотрудника одного из иностранных посольств, а также о предполагаемой слежке за личной жизнью представителей правящей Грузинской мечты, бизнесменов и священнослужителей, в том числе гомосексуальных граждан.

