Посольство США и Делегация ЕС в Грузии откликаются на годовщину августовской войны

Посольство США и Делегация ЕС в Грузии 7 августа в своих заявлениях откликнулись на 13-ю годовщину российско-грузинской августовской войны 2008 года.

Заявление посольства США

«Мы поддерживаем грузинский народ по обе стороны административной разделительной линии и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, раздираемых российской агрессией», — говорится в заявлении Посольства США.

По заявлению посольства, «агрессивные действия России», в том числе «бордеризация и задержание граждан Грузии, принесли крайние трудности». В то же время «человеческие проблемы, вызванные оккупацией, усугубились глобальной пандемией Ковид-19».

Посольство также подчеркивает, что в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 2008 года «Россия должна вывести свои силы на существовавшие до конфликта позиции, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи». Вновь обращаясь к России с призывом «отозвать обратно признание Абхазии и Южной Осетии», посольство заявляет, что «крайне важно, чтобы сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц смогли вернуться домой мирно и достойно».

«Мы подтверждаем нашу поддержку Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети (МПРИ) и отмечаем, что Гальский МПРИ приостановлен слишком долго и нуждается в возобновлении», — говорится в заявлении посольства.

Заявление Делегации ЕС

«Мы по-прежнему осуждаем признание Россией Абхазии и Южной Осетии и ее продолжающееся военное присутствие в этих регионах в нарушение международного права и ее обязательств по Соглашению от 12 августа 2008 года», — заявила делегация ЕС.

Отметив, что «ЕС продолжает поддерживать защиту прав человека пострадавшего от конфликта населения», делегация ЕС подчеркнула, что «эти права все еще нарушаются, в том числе и посредством т.н. «бордеризации», закрытия пунктов пересечения и незаконных задержаний». По мнению миссии, «ограничения свободы передвижения должны быть прекращены».

«Кроме того, совершенные в прошлом все нарушения прав человека, признанные Европейским судом по правам человека в его историческом решении от 21 января 2021 года, должны повлечь за собой заслуживающие доверия и восполненные ответственности расследования, для восстановления справедливости для жертв», — говорится в заявлении.

«Мы продолжаем поддерживать в полной мере урегулирование конфликтов, в том числе посредством участия ЕС в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, работы Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также текущей работы МНЕС на месте».

