Досрочно освобожден из заключения следователь, задержанный по делу несовершеннолетнего Луки Сирадзе

Следователь Мариана Чолоиани, которая была приговорена к трем годам лишения свободы в сентябре 2020 года в связи со смертью 15-летнего Луки Сирадзе, была освобождена досрочно. Информацию «Civil.ge» вчера подтвердил адвокат.

Решение о досрочном освобождении Чолоиани было принято местным советом Специальной пенитенциарной службы, который рассматривает ходатайства заключенных и вопросы смягчения наказания.

Расследование в отношении Марианы Чолоиани началось в декабре 2019 года, которое последовало за тем, что 15-летний мальчик Лука Сирадзе выпрыгнул с высокого здания и через несколько дней скончался в больнице. Подросток попытался покончить жизнь самоубийством после того, как полиция начала против него расследование за нецензурные граффити на стенах частной средней школы в Тбилиси. Допрос Луки Сирадзе проводила Марина Чолоиани.

После строгой реакции общественности расследование было начато Службой государственного инспектора, которая расследует возможные преступления, совершенные сотрудниками полиции и публичными служащими.

В сентябре 2020 года Тбилисский городской суд приговорил Мариану Чолояни к трем годам лишения свободы. Тогда ее лишили права работать в правоохранительных органах на 2 года. Чолоиани было предъявлено обвинение по части первой статьи 335 Уголовного кодекса, которая касается принуждения лица со стороны должностного лица или приравненного к нему лица с целью получения объяснений, дачи показаний или заключения путем угроз, обмана, шантажа или других незаконных действий, и наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а также лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) назвала вчера информацию о досрочном освобождении Чолоиани «тяжелой неожиданностью» как для организации, так и для семьи Луки Сирадзе, интересы которой она защищает. По заявлению АМЮГ, дело обжаловано в Апелляционном суде, и есть вероятность ужесточения приговора, а в Следственной части Службы государственного инспектора все еще расследуется факт предполагаемого совершения преступления другими сотрудниками полиции.

«В условиях, когда по делу Луки Сирадзе остается так много вопросов без ответа, а семья ожидает полноценного и справедливого расследования, освобождение осужденного следователя вызывает недоверие к процессам», — заявила организация, добавив, что такое развитие событий «порождает ощущение, что государственные институты с терпимостью относятся к преступлению, совершенному сотрудниками правоохранительных органов, за которым последовала большая трагедия».

По мнению АМЮГ, условно-досрочное освобождение Чолоиани порождает «чувство несправедливости» и вызывает «справедливую критику», поскольку использование этого механизма в Грузии «обычно» затягивается необоснованно, без учета индивидуальных обстоятельств.

