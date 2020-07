Еврокомиссия оценивает выполнение Грузией требований по либерализации визового режима

Европейская комиссия 10 июля опубликовала доклад о выполнении странами Западных Балкан и Восточного партнерства требований, связанных с безвизовыми поездками.

Отмечая, что третий год подряд «Грузия по-прежнему является лидером среди стран Восточного партнерства, имеющих безвизовый режим, по количеству ходатайств о предоставлении убежища», доклад отмечает, что количество просьб о предоставлении убежища гражданами Грузии в странах Шенген + зоны увеличилось на 9%, в 2019 году было подано 21 570 заявок, а в 2018 году – 19 730 заявок.

В документе также говорится, что уровень предоставления убежища в 2019 году сократился до 4,1% по сравнению с 4,7% в 2018 году. В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 3 795 заявлений о предоставлении убежища, что на 42% меньше, чем за тот же период 2019 года. Между тем показатель возвращения в 2019 году сократился до 52% по сравнению с 65% в 2018 году, и «было эффективно осуществлено возвращение 8 520 граждан Грузии».

«Несмотря на снижение показателя возвращения, хорошее сотрудничество по реадмиссии продолжалось и должно продолжаться», — говорится в докладе, согласно которому, «несмотря на то, что были приняты конкретные меры для решения вызовов, связанных с нелегальной миграцией и преступностью, необходимы дальнейшие неотложные действия для решения этих проблем, особенно в отношении возрастающего количества необоснованных заявок на предоставление убежища».

В документе говорится, что с 2018 по 2019 год общее количество отказов гражданам Грузии во въезде в зону Шенген + увеличилось на 17% (с 3 805 до 4 435). Количество оставшихся нелегально граждан Грузии также увеличилось на 26% (с 9 400 до 11 845).

Доклад акцентирует внимание на проблему общественного порядка и безопасности и заявляет, что «организованные преступные группировки из Грузии снова активны в зоне Шенген + и играют важную роль в организованных преступлениях, связанных с посягательством на имущество».

«После вступления в силу безвизового режима несколько стран-членов ЕС объявили, что число лиц, среди арестованных криминалов возросло число лиц, соискателей убежища из Грузии», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что Грузия «укрепила международное правоохранительное сотрудничество с Европейской полицией (Европол) и укрепила сеть атташе полиции Грузии».

Согласно докладу, Грузия продолжает осуществлять антикоррупционные реформы в рамках своей Стратегии и плана действий по борьбе с коррупцией на 2019-2020 годы, хотя «обеспокоенность в связи с коррупцией на высоком уровне сохраняется».

Сегодняшний доклад отвечает обязательству Еврокомиссии в рамках Усиленного механизма приостановления безвизового режима, который был принят в марте 2017 года, и предусматривает мониторинг беспрерывного выполнения требований либерализации визового режма, а также подотчетность по этим вопросам перед Европарламентом и Советом ЕС не реже одного раза в год.

