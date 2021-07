Компания по производству презервативов «Аииса» выиграла судебный спор в Страсбурге

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение в пользу грузинской компании по производству презервативов «Аииса», которая была оштрафована в 2018 году на 500 лари Тбилисским судом за «оскорбительные слова и сравнения в отношении религии», использованные в рекламе, и поручил обязал этот продукт из продажи.

Страсбургский суд постановил, что Тбилисский городской и Апелляционный суд, который оставил в силе решение первой инстанции, нарушили статью 10 Европейской конвенции о правах человека о праве на свободу выражения мнения в отношении производителя презервативов Ани Гачечиладзе.

Европейский суд по правам человека пояснил, что решения, вынесенные грузинскими судами, указывают на то, что «взгляды Грузинской Православной Церкви на этику имеют преимущественную силу в балансе различных ценностей, гарантированных Конституцией Грузии и конвенциями».

«В плюралистическом, демократическом обществе те, кто пользуется свободой выражения религии, должны признавать и принимать право других критиковать или враждебно относиться к их религии», — говорится в заявлении Европейского суда.

Европейский суд также отметил, что аргументы судов Грузии не были «надлежащими и достаточными» для ограничения свободы выражения мнения как минимум в трех из четырех упаковок презервативов.

Речь идет о презервативах со следующими надписями и изображениями на упаковке: «Самепо Кари Тамарши» (игра слов, на грузинском похоже на название «Игру престолов», дословно переводится, как «Королевская дверь в Тамаре»), «изображенная на презервативе человеческая рука» (имеется в виду символ из сложенных двух пальцев и выпрямленных двух пальцев, аналогично используемому священниками), «Я бы стряхнул, но сегодня Крещенский праздник» и «Дзлеваи саквирвели» («Великая победа», Библейская).

Тбилисский городской суд приступил к рассмотрению дела на основании протокола об административных правонарушениях Службы надзора Мэрии. В Службу надзора с соответствующим заявлением обратилась организация «Грузинская идея».

