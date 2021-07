Буш: «Самым большим разногласием» с Меркель было членство Грузии в НАТО

В интервью немецкому изданию Deutsche Welle, рассказывая о деятельности канцлера Германии, бывший президент США Джордж Буш заявил, что «самым большим разногласием» с Ангелой Меркель был вопрос о членстве Грузии в НАТО.

«(Самое большое разногласие с Меркель) вызвало то, что должна ли Грузия становиться аппликантом на членство в НАТО», — сказал бывший президент США.

По его словам, канцлер Германии «твердо верила, что это будет неправильно, я же считал, что это правильно».

По словам Буша, в конце концов, они попытались решить этот вопрос без персонализации, поскольку дружба — это выше политики.

Канцлер Германии Ангела Меркель была одним из главных противников Плана действий к членству Грузии и Украины на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Канцлер тогда сказала, что это будет слишком преждевременным шагом для обеих стран.

В Декларации Бухарестского саммита в итоге было отмечено, что Грузия и Украина «станут членами НАТО». Однако конкретные даты не уточнялись.

