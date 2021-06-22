Руководители Грузии поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успешным проведением досрочных парламентских выборов 2021 года, на которых партия Пашиняна — «Гражданский договор» получила 53,92% голосов.

В заявлении, опубликованном в Twitter 21 июня, премьер-министр также выразил желание тесно сотрудничать с новым правительством Армении.

I extend warmest congratulations to 🇦🇲 PM @NikolPashinyan on handling succesful elections & victory of #CivilContractParty according to the preliminary results. I wish all success ahead. I look forward to working closely with new 🇦🇲 Government. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 21, 2021

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в тот же день поздравил армянский народ с успешными выборами и выразил уверенность в том, что отношения между Арменией и Грузией будут «еще более укрепляться».

Congratulations to the Republic of #Armenia & people of 🇦🇲 on successful ellections! Confident that 🇬🇪-🇦🇲 ties will get even stronger. Looking forward to closer cooperation. — David Zalkaliani (@DZalkaliani) June 21, 2021

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)