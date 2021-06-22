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Руководители Грузии поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успешным проведением досрочных парламентских выборов 2021 года, на которых партия Пашиняна — «Гражданский договор» получила 53,92% голосов.
В заявлении, опубликованном в Twitter 21 июня, премьер-министр также выразил желание тесно сотрудничать с новым правительством Армении.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в тот же день поздравил армянский народ с успешными выборами и выразил уверенность в том, что отношения между Арменией и Грузией будут «еще более укрепляться».
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