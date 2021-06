«Противодействие, ограничение и вовлеченность» — новая стратегия ЕС по отношению к России

Что произошло?

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вчера представил «Совместный доклад для Европарламента, Европейского совета и Совета по отношениям между ЕС и Россией», в котором изложил рамки стратегических отношений с Россией. Сам текст этого 14-страничного документа находится по этой ссылке (на английском языке, pdf).

Кто поручил?

Лидеры ЕС 24 мая поручили Европейской службе внешних действий (EEAS) подготовить такой доклад к встрече, которая запланирована на июнь.

Что записано в докладе:

В качестве общей цели ЕС называется формирование «более предсказуемых и стабильных отношения» с Россией. Примечательно, что эта фраза прямо повторяет формулу президента Джо Байдена, т.е. США и ЕС заранее договорились по этому вопросу.

По словам Борреля, задача стратегии будет заключаться в том, чтобы противодействовать России, ограничивать возможности для подрывных действий против ЕС и в то же время обеспечить вовлеченность по тем вопросам, в которых возможно сотрудничество. В частности:

Противодействие : «Мы должны бороться с нарушением прав человека и международного права в государствах–членах союза, у наших соседей, и продолжать защиту демократических ценностей». В качестве «фундаментального элемента» этой деятельности называется «поддержка Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

: «Мы должны бороться с нарушением прав человека и международного права в государствах–членах союза, у наших соседей, и продолжать защиту демократических ценностей». В качестве «фундаментального элемента» этой деятельности называется «поддержка Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и независимости». Ограничение : «Мы должны сдерживать попытки России, направленные на подрыв интересов ЕС. Евросоюз более сплоченно и стойко должен встречать эти угрозы». Тут же перечислены некоторые сферы, в которых следует углубить сотрудничество, чтобы ограничивать Россию: кибербезопасность, энергетическая политика, энергетическая безопасность «наших соседей» и «поддержка стран Восточного партнерства».

: «Мы должны сдерживать попытки России, направленные на подрыв интересов ЕС. Евросоюз более сплоченно и стойко должен встречать эти угрозы». Тут же перечислены некоторые сферы, в которых следует углубить сотрудничество, чтобы ограничивать Россию: кибербезопасность, энергетическая политика, энергетическая безопасность «наших соседей» и «поддержка стран Восточного партнерства». Вовлеченность России: «Важно продолжить работу с Россией по направлению решения нескольких ключевых вызовов для проведения наших интересов». Такими сферами называются — борьба с коронавирусом, сотрудничество по техническим вопросам в экономике, контакты между людьми и поддержка гражданского общества и правозащитников. Здесь же упоминаются вопросы внешней политики: Ближний Восток, Афганистан, ядерная программа Ирана, Ливия, а также глобальные вопросы — борьба с терроризмом и нераспространение ядерного оружия. Примечательно, что применение тактики «противодействия» и «ограничения» за пределами ближайшего соседства с ЕС не упоминается.

На что следует обратить внимание?

Похоже, США и ЕС сформировали общий подход к России. Этот документ также был подкорректирован после встречи лидеров ЕС с президентом Байденом.

Пока США занимаются глобальными темами, ЕС должен позаботиться о себе и взять на себя ответственность за ограничение притязаний России в странах восточного соседства ЕС.

В документе напрямую упоминается только Украина, что естественно, учитывая амплитуду текущего там кризиса. Другие страны Восточного партнерства, в том числе Грузия и её соседи, варятся в общем котле..

