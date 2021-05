Грузия и USAID подписали грантовое соглашение на сумму 67 млн долларов США

Грузия и Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня подписали соглашение о выделении Грузии гранта на сумму 67 млн долларов США, который будет направлен на содействие устойчивому развитию и созданию возможностей для высокооплачиваемого и качественного трудоустройства в Грузии. Сумма будет постепенно увеличиваться до 330 млн долларов в течение пяти лет.

USAID будет использовать средства для разработки новых программ в Грузии. Агентство уже реализует в стране 36 текущих проектов на сумму 260 млн долларов США. Соглашение подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и глава миссии USAID Питер Виблер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня на пресс-конференции, что грант охватывает ряд стратегических областей, включая урегулирование конфликтов, развитие сельского хозяйства и частного сектора, верховенство закона, права человека, демократическое управление, гражданское общество и другие.

В свою очередь посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что грант является важным «шагом вперед» в стратегическом партнерстве США и Грузии.

Помощь Грузии со стороны USAID с 1992 года составляет 1,8 миллиарда долларов США.

