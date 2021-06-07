Митрополит Бориспольский и Броварский Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Антоний (в центре) в Патриархии ГПЦ, 7 июня, 2021 года. Фото: Патриархия Грузии
Новости

Патриархия Грузии приняла принял епископа Украинской Церкви Московского Патриархата

07/06/2021 - 23:20
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Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия Второй и его местоблюститель митрополит Шио Муджири приняли делегацию Украинской Православной Церкви (подчиненной Московскому Патриархату) во главе с митрополитом Антонием.

По сообщению Патриархии Грузии, «встреча прошла в братской и теплой атмосфере», на которой митрополит Антоний рассказал Патриарху Грузии о нынешней ситуации в «Украинском православии».

По тому же сообщению, стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской православными церквями.

Украинская православная община разделена между Патриархатами, подчиненными Москве и Киеву. Последняя была образована после того, как архиепископ Константинопольский Варфоломей I подписал томос об автокефалии в январе 2019 года, что вызвало раздражение у Москвы, а Русская Православная Церковь разорвала связи с Константинополем.

Грузинская Православная Церковь проявляет осторожность и до сих пор не признала автокефалию Украинской Церкви.

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07/06/2021 - 23:20
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