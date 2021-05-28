НПО осуждают систематические нападки на журналистов со стороны представителей власти

«Коалиция за адвокацию медиа» и «Хартия журналистской этики Грузии» осуждают факт «систематических нападок» и «угроз» в отношении журналистов со стороны представителей власти чиновников и призывают Министерство внутренних дел «провести немедленное расследование» и принять превентивные меры.

Заявление правозащитников последовало за угрозой со стороны Нугзара Соломонидзе, депутата Сакребуло Хуло от Грузинской мечты, в адрес аналитика медиа-проекта Factcheck Ассоциации реформ Грузии (GRASS) Назибролы Рехвиашвили из-за поста в Facebook. 27 мая Рехвиашвили поделилась в Facebook отрывком из интервью Соломонидзе телеканалу TV 25, в котором он неправильно назвал позицию председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Кроме того, Рехвиашвили приложила следующее описание к видео: «Он думает, что Торнике Рижвадзе является председателем Верховного совета, и к тому же избранный, и не может сформировать мнение… что такой человек может сделать или в оппозиции, или в правящей команде». В записях, распространенных СМИ, видно, что депутат в тот же день написал Рехвиашвили ответ в Facebook: «Придет время, и ты поймешь, в какую угрозу втянула себя. Оказывается ты меня не знаешь… во второй раз вызвала меня в бой, жди».

«Угрозы журналисту должны быть предметом уголовной и политической ответственности», – заявила коалиция 28 мая.

По заявлению Хартии журналистской этики от 27 мая, все заявления, направленные против прав журналистов и свободы слова, «создают угрозу демократическому развитию грузинского государства».

В беседе с телекомпанией «Формула» Нугзар Соломонидзе заявил, что Назиброла Рехвиашвили нанесла ему «личное оскорбление». «Любой, кто коснется личного, получит то, что заслуживает», – добавил он.

По словам Назибролы Рехвиашвили, у нее никогда не было личного соприкосновения с депутатом Сакребуло Хуло, и «это было еще одним нападением» в отношении журналиста, СМИ и неправительственного сектора, «что мы видели неоднократно».

«Civil Georgia» обратилcя в МВД за комментарием. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

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